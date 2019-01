Nymands gamle kontrakt bliver ny

Fodbold: Middelfart Boldklub har netop forlænget kontrakten med den 24-årige Niclas Nymand, der har spillet i klubben siden juli i år. Kontrakten løber nu til 30. juni 2019, melder klubben.

- Niclas Nymand dækker flere positioner i forsvaret. I løbet af efteråret spillede han et større antal kampe for Middelfart Boldklub, primært placeret på venstre back positionen og har været en del af startformationen i flere kampe. Niclas, der tidligere har spillet flere sæsoner i Middelfart, kom i sommer fra halvanden sæson i FC Fredericia, siger direktør Søren Godskesen.

Middelfart arbejder på at "fastholde og forstærke" den trup, der i foråret har en fin chance for at rykke op i 1. division.

- Niclas Nymand ved vi altid, hvad står for. Han er en bundsolid spiller, der kender vores systemer og de øvrige spillere i truppen og han gled i løbet af efteråret helt ubesværet ind på holdet. Her har Niclas med solide indsatser overbevist træner Jan Vingaard om, at han hører til i bestræbelserne på at løse de kommende opgaver i grundspillet og slutspillet på bedste vis, siger direktør Søren Godskesen om kontraktforlængelsen.

Middelfart Boldklub er den eneste fynske klub, der ud over OB har et selskab, der har økonomi til at tilbyde kontraktfodbold. Boldklubben Marienlyst havde samme muligheder indtil for et par sæsoner siden, men kontraktbolden er droppet efter de økonomiske nedskæringer på Windelsvej.