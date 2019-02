Nierne tester holdet mod Næsby

Fodbold: B1909 har - som det vil være de fleste i miljøet bekendt - været ude for en del rokader de seneste par måneder på spillerfronten, og en håndfuld profiler - plus det løse - er forsvundet. Andre spillere er kommet til, men nu skal et nyt mandskab formes før det krævende forår i Danmarksserien.

Truppen skal trimmes

- På et tidspunkt skal vi naturligvis have truppen trimmet, så vi ikke ender med at have for mange overflødige spillere. Det sker over den næste måneds tid. Allerede har mandag kommer der tre-fire nye med forskellig baggrund, og så må vi de hen ad vejen, hvad de står for, siger B1909's manager.

B1909's forår vil i høj grad handle om først at holde afstanden til Viborg-reserverne, der ligger sidst og som dermed tager pladsen som direkte nedrykker. Det kan blive svært at nå nummer fjerdesidst og dermed redde sig definitivt. men så er der jo kampene mod nedrykning, og dér kan man jo satse hele butikken, siger Skovgaards.

Det bliver antal af vest-nedrykkere fra 2. division, der afgør, hvor formatet i nedrykningskampene bliver. Der er 10 hold i hver DS-kreds, nummer sidst rykker direkte ned, og nummer otte og ni skal formentlig spille mod nedrykning.

B1909 har ni point op til Otterup, der er fjerdesidst, men som forleden nappede to af niernes spillere, Søren Lerche og Jonas Lund, idet spillerne dog som amatører kan skifte frit mellem halvsæsonerne.

Næsby skal i foråret kæmpe mod Varde om den førsteplads, der giver oprykning. Det ser ud til, at sidste rundes kamp mellem Næsby og Varde på Stærehusvej meget nemt kan blive altafgørende. Næsby sejrede i weekenden 3-2 ude over Dalum 2. division i en træningskamp