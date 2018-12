Ni klubber om tre pladser

FODBOLD: OB's træner Jakob Michelsen vil ikke kalde opgøret i Herning for en topkamp.

- En regulær topkamp er FCK mod Midtjylland. Midtjylland møder i os et af de mange midterhold i ligaen. Det er de danske mestre på udebane, og det fås ikke sværere. Vi er inde i en god stime, som vi håber at kunne forlænge. Midtjylland har allerede point nok til at komme i slutspillet, mens vi sammen med otte andre klubber reelt slås om tre pladser. Jeg regner med, at Brøndby bliver nummer tre på grund af deres langt bedre forudsætninger, siger Jakob Michelsen.

- _Det bliver et hundeslagsmål til sidst og selv målscoren kan gå hen og blive afgørende for, hvem der havner i top seks. Derfor vil vi gå efter at drille og måske lave en overraskelse på en af de værste udebaner, og det bliver både sjovt og svært at måle sig med toppen. De har dygtige fodboldspillere, har fremragende omstillinger, har et fysisk højt pres og de er dygtige på standarder. Centralt er Evander og Jakob Poulsen gode til at kitte det hele sammen, mener OB's træner.