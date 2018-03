JF Mediers delegation fik besked på at åbne deres tasker og endda medbragte bærbare computere af hensyn til sikkerheden på stadion. Det sagde til alt held ikke bum, for så var disse linjer ikke nået frem. Vagten forklarede, at Kronprinsesse Mary var blandt tilskuerne, så man tog ingen chancer.

Kronprins Frederik var ikke med hende, men var i Odense for at åbne en udstilling på Brandts med tegneren Hergé, der jo er berømt for at have tegnet Tintin. Og naturligvis Kaptajn Haddock, der er kendt for at sige "splitte mine bramsejle." Han har næppe nogensinde sejlet under panamesisk.

B1913



Tilgang: Francis Nhah (ukendt), Rene Henriksen (Nyborg), Jacob Tonnesen (Esbjerg)



Afgang: Emil Peter Jørgfensen (Frem), Ahmed Abdu (Stoppet)



Træner: Kim Jørgensen (Andet halvår)



Assistenttræner: Peter Amstrup Christensen (Første sæson)



Målsætning: Undgå nedrykning. Om muligt forbedre nuværende placering som nummer 6.



Tarup-Paarup IF



Tilgang: Anders Fønns (Strib), Patrick Rasmussen (Middelfart), Peter Willems (Nr. Åby), Mathias Glintborg (Svendborg), Viktor Larsen (Glamsbjerg), Alexander Jimenez ?



Afgang: Mathias Kristensen (Horsens), Thomas Broe (Marienlyst), Andreas Hansen (Otterup)



Træner: Jan Knudsen ( Første sæson)



Assistent: Søren Ravn Jensen og Simon Ditlevsen (Første sæson for begge)



Målsætning: At spille med om oprykning og udvikle kollektiv spillestil.



Oure Fodbold Akademi



Tilgang: Daniel O'Hara (Næsby), Andre Malmkvist (B1909), Nicklas Risager (Næsby u-19), Thomas Hansen (OB u-19)



Afgang: Mathias Andersen (København), Mathias Hansen (København)



Træner: Bjørn Holm (Niende sæson)



Medtræner: Mads Halskov



Målsætning: Fortsættelse af fodboldprojektet, og udvikle spillerne i et godt træningsmiljø



B1909



Tilgang: Marc Gangia, Rasmus Skovgaard, Rune Rasmussen, Marcus Sørensen og Daniel Winther (Alle fra Næsby)



Afgang: Søren Lærche (Pause), Mathias Munch (Marienlyst), Kasper Kruse (Stoppet)



Trænere: Thomas Thorhøj (Andet halvår)



Assistenttrænere: Marc Christensen og Lars Christensen



Målsætning: Stabilisere sig i DS, og styrke træningskulturen omkring 1. holdet

De to landshold vendte anderledes på Brøndby Stadion end normalt under nationalsangene, fordi der ikke var solgt så mange billetter til den ene langside.

Midt i det hele har den tidligere OB-træner Henrik Clausen forlænget sin aftale med DBU, så han er chef i yderligere to år for U19-landsholdet frem til sommeren 2020. U19-landsholdet spiller i disse dage EM-kvalifikation i Silkeborg mod Bosnien, Østrig og Tyrkiet.

Anibal Godoy, panamesisk landsholdsspiller, var rystet, da han ankom til Danmark. På denne tid af året er der små 30 grader hjemme i Panama. - Men det her føles som at være i en dybfryser, sagde han til TV2 Sport.

Jonas Knudsen forlængede før jul i Ipswich, der udnyttede en option på den tidligere Esbjerg-back til yderligere et år i klubben, så aftalen nu løber til sommeren 2019. Ipswich ligger midt i Championship uden at kunne nå hverken den ene eller anden vej i tabellen.

Panamas colombianske træner Hernan Dario Gomez skaffede Colombia adgang til VM-slutrunden i 1998 og lavede samme bedrift med Equador i 2002 - og nu altså igen med Panama. Gomez kaldes for "El Bolillo" - kniplen. Han er givet en hård mand. Panama kvalificerede sig til VM med en 2-1-sejr over Costa Rica med et mål af Roman Torres i det 88. minut.

Åge Hareide gider ikke træne på kunstgræsbaner som i Farum, så de næste tre dage træner A-landsholdet på Malmö FF's anlæg. Hareide har jo selv trænet Malmö FF på Eric Perssons väg og førte klubben langt i Champions League.

Det kan være, at målmandstræner Lars Høgh her støder på Malmös styrketræner og massageterapeut Greger Andrijevski, der kom til OB i december 1998 hentet af Torben Storm. Men som sportsdirektør Lars Høgh sende Andrijevski tilbage til skåningens gamle klub Landskrona og i sidste ende stoppede svære knæproblemer svenskerens karriere. Men flink fyr er han.