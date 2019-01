OB's talentchef Tonny Hermansen var frisk og rask igen. Her coacher han de helt unge spillere Gustav Grubbe (tv.) og Daniel Obbekjær og beder dem om at være kulturbærere og næste gang gennemføre træningen iført benskinner. En svær øvelse - for Superliga-spillerne træner stort set allesammen uden. Foto: Leif Rasmussen