Mudder og vind prægede træningskampe

Dalum, Otterup og Middelfart var i aktion lørdag. De havde alle tilfælles, at vinden og regnen påvirkede deres træningskampe en del.

Kampen blev endnu en chance for Benjamin Nielsen, der netop er kommet til klubben og som er søn af holdets træner, Anders Nielsen, til at vise lidt af, hvad han kan, inden de rigtige kampe igen starter 9. marts, når Dalum tager til Jylland og møder Odder IGF.

- I første halvleg spiller vi egentlig rigtig fint. Vi presser dem og scorer to flotte mål. Så kommer de på 1-2 på en personlig fejl. Og som kampen skred frem, går vi lidt for langt ned i gear, så de kommer op 2-2 gennem en omstilling. Anden halvleg var kaotisk med noget virkelig dårligt vejr, fortæller assistenttræner i Dalum, Morten Christensen.

I den ene kamp mødtes Dalum fra 2. division gruppe 1 og Otterup fra Danmarksserien. På trods af at være foran 2-0 måtte Dalum nøjes med uafgjort 2-2.

Otterup havde grund til jubel, da de vendte et 2-0 til 2-2 og kom derfra med uafgjort i en regnvåd affære:. Foto: Arne Rasmussen

Vind og regn på heden

Middelfart havde taget en noget længere tur nordpå for at spille mod FC Midtjyllands U19-hold. Det var også en kamp, der skulle vise sig at bære præg af vejrforholdene.

- Vi spiller egentlig en rigtig god kamp og styrer det meste. Vi er fortjent foran 2-0 ved pausen. I anden halvleg begynder vinden og regnen at tage til, så det bliver en lidt mere rodet affære. FCM skaber egentlig ikke noget i hele kampen, men så laver vi nogle dumme fejl, så de kommer på 2-2, hvor vi jo bare skal lukke kampen ned, siger administrerende direktør hos Middelfart Boldklub, Søren Godskesen.

Også Middelfart har en måned endnu, før spillerne for alvor skal i aktion, når deres sæson også begynder 9. marts med en hjemmekamp mod Slagelse.