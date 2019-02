Middelfart vender hjem fra marsken

Spillere som forsvareren Magnus Pedersen og Peter Kristensen er lige nu på skånekost i træningen, mens dribleren Mads Aasgaard, der blev opereret for tre måneder siden, allerede løber fint med.

Middelfart skal efter planen vende hjem tirsdag, hvor man så har haft fire dage, hvor trænerstaben har haft mulighed for at gå i detaljer med fokus på samarbejdet og det sammenhold, der skal bringe succes i det forår, hvor det store mål er oprykning til 1. division.

Marienlyst får tirsdag aften klokken 18.00 besøg af Næsby fra Danmarksserien. De rekonstruerede hold fra Marienlyst skal så småt til at finde rytmen, for premieren er allerede i den anden weekend af marts.

Dalum IFs 2. divisionshold spillede en rigtig fin træningskamp lørdag middag i Aadalen mod OBs U19 Ligamandskab. Dalum IF angriberen Philip Stoustrup afgjorde kampen i første halvleg med sin scoring til 1-0, hvilket senere skulle vise sig at blive kampens eneste mål og dermed blev det til en fortjent Dalum IF sejr.