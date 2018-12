Middelfart henter Lucas From i et halvt år i kampen om at rykke i 1. division

FODBOLD: Middelfart Boldklub trimmer i øjeblikket truppen, så den står skarp som en vinterhimlen før forårets sidste kampe i grundspillet og det efterfølgende oprykningsspil.

Middelfart lejer fra nytår og et halvt år frem det 19-årige offensiv-talent Lucas From i Vejle Boldklub, som netop har forlænget med From til en tre-årig kontrakt frem til sommeren 2021. Knægten fra Ammitsbøl/Egtved har været en fast del af klubbens Superliga-trup og er noteret for to kampe på førsteholdet og to kampe på U18-landsholdet.

I en pressemeddelelse betegnes Lucas From som en spiller, der kan dække de fleste offensive pladser med hans fart og dygtige boldomgang

- Lucas er en spiller vi har fulgt de sidste par år. Hans potentiale er kæmpe stort, hvilket Vejle også har vist ved at give ham en 3-årig kontrakt. Dog virker dette lejeophold på seks måneder som den optimale løsning for begge parter. Vi forventer, at Lucas fra start byder sig til, og falder godt ind i vores miljø. Samtidig er det aftalt, at Lucas træner med i Vejle, som det passer ind i vores kalender, men først og fremmest gælder det naturligvis Middelfart, udtaler direktør Søren Godskesen om vinterens første tilgang.

- Jeg er glad for, at det er kommet på plads med lejeaftalen i Middelfart. Det har spillet ind i mit valg, at der virkelig er noget at spille for i foråret samtidig med, at træningsmiljøet og konkurrencen i truppen kan være med til at udvikle mig. Middelfart er helt sikkert et af flere hold, som kommer til at spille med i den sjove ende af rækken i foråret. Det sidste halve år har jeg arbejdet meget på min styrke, men grundet et par skader har jeg ikke fået det forløst på banen endnu. udtaler Lucas From om lejeopholdet i Middelfart i meddelelsen.