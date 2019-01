Middelfart forlænger med Kim Elgaard

Fodbold: Middelfart Boldklub, der kæmper for at rykke op i 1. division, har forlænget kontrakten med en af truppens mere erfarne spillere. Den 27-årige midtbanespiller Kim Elgaard har sat sin signatur på en toårig kontraktforlængelse frem til udgangen af 2020.

Kim Elgaard kom til Middelfart i august efter et noget turbulent ophold på Maldiverne. Han kom derfor lidt skævt i gang med træningen i forhold til resten af truppen, men forskellen fik han hurtigt indhentet, og han spillede en god rolle på holdet i den sidste del af efteråret.

- Fra dag et har han budt ind både på og uden for banen, og med hans altid gode humør er han et naturligt samlingspunkt i truppen. Vi glæder os derfor gevaldigt over at have Kim med på holdet i de kommende år og ser frem til ,at han fortsat byder ind både på og uden for banen, siger Middelfart Boldklubs direktør, Søren Godskesen, i en pressemeddelelse om kontraktforlængelsen.

- Jeg har virkelig nydt mine fire første måneder i Middelfart. Der er blevet taget rigtigt godt imod mig, og fra første dag har jeg følt mig som en del af gruppen. Efter mit eventyr, som desværre hurtigt blev til et mareridt på Maldiverne, havde jeg brug for den stabilitet, som jeg har fået nu i Middelfart. Jeg har haft et par andre muligheder i både ind- og udland, men jeg var hele vejen igennem besluttet på, at jeg gerne ville blive i Middelfart. Jeg ser først og fremmest frem til et utroligt spændende og intenst forår og vil gøre mit for, at vi kan spille med om de sjove pladser indtil sidste fløjt, siger Kim Elgaard.