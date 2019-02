Fodbold: Middelfart Boldklubs tophold i 2. division hentede en stærk 1-0-sejr i torsdagens testkamp mod FC Fredericia fra 1. division.

FC Fredericia ligger trods alt nummer tre i 1. division og har derfor en fair chance for oprykning.l

Middelfarts hjemmeside melder, at holdet lagde ud i en opstilling med Casper Radza på mål (stod hele kampen) og en forsvarskæde bestående af Nicolaj Hagelskjær, Niclas Vemmelund, Kristoffer Gjettermann og Peter Jul Nielsen. Midt på spillede Lasse Thomsen og Martin Conley med Kim Elgaard og Esben Petersen på kanterne og helt fremme var det Casper Johansen og Søren Andreasen, der udfordrede.

Allerede efter 10 minutter tog Middelfart føringen, da hurtige, præcise kombinationer mellem Lasse Thomsen, Esben Petersen og til sidst Søren Andreasen med sidste fod på gav Middelfart 1-0 føringen.

FC Fredericia, der stillede med de fleste af trumferne, er netop kommet hjem fra en træningslejr i Tyrkiet, pressede godt på, men blev effektivt stoppet af Middelfarts defensiv.

Fra 2. halvlegs start byttede Nicolaj Hagelskjær og Niclas Nymand i forsvaret, og Malthe Karsberg kom ind på kanten i stedet for Kim Elgaard. Efter ti minutter i 2. halvleg kom Mathias Damgaard ind i stedet for Niclas Vemmelund, og Jesper Lange afløste Søren Andreasen. Træner Jan Vingaard satte nye friske kræfter ind, da der manglede en halv time. Esben Petersen gav plads til Lucas From, der igen viste fint antrit og Malte Jürgensen kom ind og afløste Peter Jul på backpositionen. Endelig fik Rasmus Fink tyve minutter som afløser for Martin Conley.

Middelfarts vurderingsmand peger på, at forløbet nok kan tages som et tegn på, at trænerstaben begynder at gøre sig konkrete tanker om en startformation, for turneringspremieren den 9. marts er nu i sigte.

Detaljerne bliver finpudset yderligere på træningslejren i Skærbæk, hvor de blåblusede starter lørdag, hvor der er indlagt en testkamp mod FC Sydvest klokken 14.00 på anlægget.