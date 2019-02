Mere skidt for Tingager

FODBOLD: Tilværelsen for den tidligere OB-stopper Frederik Tingager i Eintracht Braunschweig bliver mere og mere dyster.

Han var med fra start, da Braunschweig mandag tabte 3-0 i Münster, men blev skiftet ud allerede efter en halv time, da der stod 2-0 til Preussen Münster. Tingager havde måttet lukke et hul med et professionelt frispark og var tidligt belastet med et gult kort.

Frederik Tingager var involveret i Münsters føringsmål, da han ikke clearede et indlæg ordentligt og konsekvent. Tingager har været lidt uheldig med skader i 2018.

Braunschweig er absolut sidst i 3. Bundesliga efter nedrykningen fra 2. liga men hele ni point fra den plads, der redder traditionsklubben en ny sæson. Den danske træner Henrik Pedersen er afløst af André Schubert, der efter kampen kritiserede sine spilleres forsvars-metodikker.

- Vi skal falde med vores forsvarskæde, når der ikke er pres på bolden. Det gør vi ikke, og så blev det let for Münster at spille i ryggen på os, sagde han ved pressekonferencen.

På lørdag møder Braunschweig på hjemmebane Aalen, der ligger lige over Niedersachsen-klubben i tabellen.