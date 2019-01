Mekka er den vej pilen peger

DAGBOG: Der er to timers tidsforskel mellem Danmark og Tyrkiet, der er foran. Det skulle man lige vænne sig til på Hotel Cornelia Diamond, hvor regnen silede ned, da OB-delegationen ankom mandag aften. Til alt held var regnen stoppet tirsdag morgen, så holdet fik perfekte rammer til den første træning.

Der kunne ikke sættes en finger på forholdene på hotellet, hvor restauranten bød på alverdens herligheder og en mangfoldighed af kokke og tjenere, som man sjældent ser. Udenfor stod japanske pensionister og ventede på en bus, der skulle bringe dem til golfbanen, og de var allerede i gang med at rotere i underkroppen klar til det første sving fra tee-stedet.

På værelserne var alt i orden. Selv om man savnede en folder over aktivitetsmuligheder, så blev man hjulpet stærkt på vej ved at hive skuffen ud i det lille skrivebord. Her sad et klistermærke med en pil, så man kunne se i hvilken retning Mekka befinder sig. Og det er rart nok. Et hurtig kig ud over Middelhavet gav pilens retning mening. Men hvad når skrivebordet bliver flyttet?