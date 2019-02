Mathias Jørgensen i New York: Det våben kunne OB godt have brugt

OB-træner Jakob Michelsen frataget et afgørende angrebs-element mod FCK med Mathias Jørgensens eventyr i New York.

FODBOLD: På det forblæste anlæg i Ådalen sås igen ingen Mathias Jørgensen, der ligger i de sidste forhandlinger med New York Red Bulls om en kontrakt.

Sportsdirektør Jesper Hansen havde ikke noget nyt at tilføje, mens OB-træner Jakob Michelsen sagde:

- Der er ikke så meget hokus pokus. Mathias har fået tid til at forfølge en spændende mulighed i udlandet, så længere er den ikke. Sådan er vilkårene. Klubberne er enige og Mathias har fået mulighed for at se tingene lidt an, og det har vi valgt at acceptere, siger Jakob Michelsen, der ikke tror på, at den lynende hurtige angriber kommer tilbage til OB mere i denne omgang.

- Hvis det skulle ske, så har han kun et meget lille efterslæb. Hans speed mod et hold, som i perioder ligger langt fremme som sidst mod FCK, havde været et godt våben igen. Men vi stiller nu alligevel et kompetent mandskab, som nu har arbejdet sammen i lang tid. Vi har tro på egne evner, selv om det bliver svært i Parken, tilføjede Jakob Michelsen.

OB kom ved månedsskiftet hjem fra en yderst vellykket træningstur til Tyrkiet, hvor der blev trænet og spillet kampe under perfekte forhold. Siden har OB'erne kun haft naturgræs under fødderne i hjemmekampen mod Helsingborgs og ellers trænet på kunstgræs.

- Vinden, vejret, regnet og frosten er vi ikke herre over. Det havde været optimalt at have trænet på en rigtig græsbane, men omvendt er lige præcis Parkens græstæppe i så god stand, at banen minder mere om kunstgræs end andre naturgræsbaner på den her årstid. Men FCK har da fordelen i at have eget anlæg med naturgræsbaner, hvor de kan træne. Men det skal vi ikke diskutere her. Det afgørende bliver kvaliteten af spillet, for sådan er vilkårene, fastslår OB-træneren.