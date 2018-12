Marienlyst tæt på hente B1913-træner

Kim Jørgensen, der er træner for B1913's Danmarksseriehold er favorit til at afløse Carsten Hemmingsen i bundklubben i 2. division, erfarer Sport Fyn.

Fodbold: Boldklubben Marienlyst sagde i starten af sidste uge farvel til cheftræner Carsten Hemmingsen, og nu er afløseren på vej.

Marienlyst har kig på B1913's nuværende cheftræner Kim Jørgensen som ny styrmand på Windelsvej, og han står nu forrest i listen med kandidater, erfarer Sport Fyn.

Kim Jørgensen har været træner i B1913 i et års tid, og han har gjort et solidt stykke arbejde, hvor det i slutfasen af foråret i sidste sæson lykkedes at bjærge de blå frem mod en fornuftig midterplacering efter et forår, hvor holdet længe var truet af nedrykning.

Og her i efteråret har B1913 placeret sig på samme habile niveau i Danmarksserien med et materiale, som Sport Fyn vurderer til at have styrke til netop den placering - plus det løse - hvis det hele går op i en højere enhed.