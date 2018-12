FODBOLD: Boldklubben Marienlyst har mistet mange stærke navne i de seneste uger på grund af økonomiske udfordringer og prøver som bekendt med et helt nyt set up at skrabe en trup sammen til foråret, som bliver benhårdt.

Marienlyst har ni point op til en redning som divisionsklub efter kun en sejr og en uafgjort kamp i 16 turneringskampe, hvis man skæver over på 2. division gruppe 1, hvor TPI har 13 point og er femtesidst. Men grundspillet er ikke slut endnu og Marienlyst vil forsøge at file lidt af forskellen af, inden nedrykningsspillet begynder

Sport Fyn erfarer, at man kig på flere profiler fra Danmarksserie-klubben B1909, som også kæmper mod nedrykning. Klubbens træner Kim Jørgensen har fra sin B1913-tid et indgående kendskab til markedet på DS-niveau.

Forleden bekræftede Marienlyst, at man havde lavet en aftale for foråret med Markus Bay Jensen fra B1909. Men ifølge Sport Fyns oplysning forsøger Marienlyst også at kapre navne som Mathias Munk, Ronny Larsen, Nicolas Jørgensen og Jonas Skærlund fra Vollsmose-klubben længere nede ad Ejbygade i Odense.

Hos amatørklubberne Marienlyst og B1909 kan man vente med at skifte klub indtil kort før turneringsstart. Marienlysts første kamp er hjemme den 9. marts mod AB.

- Vi har jo stadig et budget, sagde Marienlysts bestyrelsesmedlem Simon Stasiak forleden til Sport Fyn.

B1909 ligger næstsidst i Danmarksserien med syv point foran Viborgs andethold med fire point, og det kan blive et meget vanskeligt forår for klubben. B1909 har på grund af en skattesag fået en bøde på 50.000 kroner, og har på skrivebordet mistet ni point efter ellers at have skrabet 16 sammen. Også i næste sæson får B1909 fratrukket ni point efter DBUs' dom for to måneder siden.