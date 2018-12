Marienlyst prøver at skabe nyt liv

Bundklubben i 2. division prøver at styrke fundamentet omkring holdet. Rutinerede Rene Stasiak, far til bestyrelsesmedlem Simon Stasiak, bliver ny sportschef, og den tidligere cheftræner Rene Hansen indgår sammen med Mads Toppel i trænerteamet bag cheftræner Kim Jørgensen.

Men nu prøver Marienlyst med en ny struktur og med nye folk på vigtige poster at styrke det organisatoriske fundament og samtidig på skabt en ny og dygtig trup - for at skabe nyt håb inden det svære forår. Det er i hvert fald hensigten.

For et par uger siden blev ledelsen og cheftræner Carsten Hemmingsen enige om at skilles, og akkurat som i sommerpausen har holdet i de seneste uger mistet kendte spillere til naboklubberne.

Fodbold ligger i Stasiak-familien.Simon Stasiak, 39, startede med at spille i Næsby, inden han via Allesø gik til OB for at spille førsteårsjunior. Var som ung senior en overgang tæt på Superliga-truppen, men det glippede, og midtbanespilleren gik til Næsby og Dalum og B1913 og fik mange kampe i 2. division. Blev siden assistenttræner under Henrik Lehm og Jens Letort i Næsby og siden sportschef samme sted, inden turen gik til Marienlyst. Har en søn Oskar, 9, der spiller i Marienlyst. Faderen Rene Stasiak, 60, spillede i OB i ungdomsårene, men blev skadet, da chancen for divisionsfodbold var bedst. Spillede derefter i Næsby, hvor han først var holdleder og siden sportschef i fem år. Var fuldtidsansat som en slags inspektør i Næsby i seks år. Har tidligere været selvstændig i byggebranchen i 20-25 år, men er nu omskolet til at arbejde med handicappede i Middelfart Kommune. Eskild Stasiak, 74, storebror til Rene Stasiak, var en kendt venstre back eller wing i OB i 1960'erne, da Richard Møller Nielsen var træner.

- Ja, vi kender godt snakken, og naturligvis går vi et hårdt forår i møde, men nu er vi fulde af fortrøstning og starter forfra. Der spirer noget nyt, kan vi mærke, og vi går efter at etablere et slagkraftigt hold og vil 100 procent gå efter at klare os fri af nedrykning, lyder Simon Stasiaks svar.

- Men I er godt klar over, at det set udefra kan virke, som om det hele er ved at gå i opløsning i Marienlyst omkring divisionsholdet, og at snakken går sådan i miljøet?

- Og så vil trænerne få et styrket sportsudvalg til at støtte sig. Førhen var funktionen som cheftræner og sportschef samlet hos Carsten Hemmingsen, men nu skiller vi det ad, så det er ikke er den samme mand, der forhandler aftaler og bestemmer, hvem der skal være på holdet.

Forleden blev det meldt, at Marienlyst har skrevet kontrakt med den hidtidige B1913-træner Kim Jørgensen, der har leveret et respekteret arbejde i Danmarksserieklubben. Den tidligere OB-målmand Mads Toppel fortsætter som assistenttræner og målmandstræner.

Marienlyst prøver i disse dage og uger at sammensætte en ny og brugbar trup til forårets kampe. Der er endnu 17 kampe tilbage - og dermed 51 point - spille om.Følgende aftaler er på plads: Målmænd: Marcus Sørensen og reserven Calle Åmand. Markspillere: Simon Haages, Lasse Plato, Oliver og Mathias Danielsen, Mads Andersson, Rasmus Skovgaard, Anders Jørgensen og norske Jonas Damsted Grieg. Der tales med de rutinerede stamspillere Mads Lier, Jonas Hansen, Jonas Hvilsom og Mads Raben. Mads Hansen og Thomas Broe har lavet aftaler med TPI, Rune Rasmussen skifter til B1909 og Mads Jørgensen rejser til USA. Kristian Weber prøvetræner i Middelfart, mens Hasan Kurucay går efter et udlandsophold. Sport Fyn vurderer, at Marienlyst vil gå efter at finde en håndfuld nye spillere for at få en rimelig trup på 18-19 spillere - i konkurrencen med de mange andre fynske klubber på det niveau.

- Vi lever skam

- Vi lever skam stadig i Marienlyst. Ledelsen har vist rettidig omhu ved at have fokus på økonomien, der - som alle ved ved det - har været ramt. Vi har en stor styrke i vores faciliteter med to kunstgræsbaner og fine omklædningsrum og meget andet. Det kan vi slå på.

- Og samtidig er der mange ildsjæle i klubben. For at bruge et kendt citat, så har der været lidt blæst og regn omkring os, men det hele skal nok blive rettet op. Vi så under vores arrangement af pokalkampen mod Brøndby, at der er mange gode kræfter og folk i klubben. Det var en stor dag for Marienlyst, og det skal vi bygge videre på.

Stasiak-duoen erkender, at det vil være skidt at rykke ud af 2. division.

- Der er langt mere interesse for 2. division end for Danmarksserien. Det gælder sponsorer og medier, og det gælder evnen til at tiltrække spillere.

Rene Stasiak:

- Den nye træner Kim Jørgensen har altid været fodboldklog lige fra ungdomsårene og har en meget dedikeret tilgang. Det kan blive spændende at følge Kim, når han får sådan en udfordring, siger Rene Stasiak, der kender Kim Jørgensen og hans bror Lars og faderen Warley gennem mange års fodbold og naboskab i Næsby-området.