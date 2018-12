Marienlyst henter ung Dalum-spiller

Jonas Eigaard, 21, skifter til bundklubben i 2. division. Eigaard har spillet cirka 20 divisionskampe for Dalum.

Fodbold: Jonas Eigaard skifter fra Dalum IF til Windelsvej, hvor Marienlyst dermed fortsætter forsøget på at sammensætte en fornuftig trup til den krævende kamp mod nedrykning i forårets 2. division, hvor Marienlyst skal hente en manko på ni point op til stregen.

- Jonas Eigaard kommer med cirka 20 divisions kampe under bæltet, trods sine kun 21 år. Han kan dække både venstre back og centralt i forsvaret, siger sportschef Rene Stasiak.

- Det er en ung mand med stor sult for at spille, der skifter til os. Ud over det er han stor og stærk, og han kan spille flere pladser i vores bagkæde, siger sportschefen.