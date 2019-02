Lige ved og næsten: Næsby minutter fra at chokere storfavoritterne

FODBOLD: På forhånd havde de fleste udnævnt VSK Aarhus til storfavoritter i pokalkvartfinalen mod Næsby. VSK Aarhus er i øjeblikket Danmarks tredjebedste hold, hvis man ser på positionen i ligaen. Næsby ligger derimod nummer 2 i den næstbedste række.

Men den forskel var ikke til at se lørdag eftermiddag, da de to hold mødtes med en semifinaleplads klar til vinderen.

Aarhus kom planmæssigt foran på et mål af Simone Hagelskjær på straffespark efter 35 minutter, men mindre end tre minutter senere udlignede Næsby på et mål af Louise Larsen.

- Vi spiller noget af det bedste, jeg har set. Vi tager et defensivt udgangspunkt, fordi vi godt ved, at vi er nødt til at stille os lidt tilbage, når vi møder et hold som VSK Aarhus, siger træner Helge Thomsen.

Efter halvlegen viste Næsby også en brav præstation. Selvom VSK Aarhus havde bolden mest og skabte mest i løbet af anden halvleg, så var det en kamp, der gik ind i ekstra spilletid for at finde vinderen.

- Vi presser dem til det yderste. Det er fortjent, Aarhus vinder, men vi spiller næsten lige op med det. Til sidst har vi en chance, hvor vi er alene med Aarhus' målmand. Med lidt mere held, så kunne det være endt anderledes, siger Helge Thomsen.

Men den frie chance alene med målmanden endte med at blive holdets bedste chance. Efter afbrænderen var det i stedet VSK Aarhus' Stine Bloch Jørgensen, der i det 119. minut kunne sparke bolden ind og give sejren til forhåndsfavoritterne fra Østjylland.