Lige til lukketid: Middelfart Boldklub henter sidste spiller i transfervinduet

FODBOLD: Det var ved at nærme sig lukketid, men Middelfart Boldklub fik halet en sidste fangst ind, inden transfervinduet for denne vinter smækkede i.

2. divisionsklubben kan nu præsentere Kristian Weber, som nyeste medlem på stammen.

22-årige Kristian Weber er en alsidig offensivspiller, der kan spille på samtlige offensive positioner på sit nye hold. Han har et godt øje for målet, så han burde kunne være en yderligere hjælp til en Middelfart-offensiv, der i øjeblikket er den tredjebedste i ligaen.

Kristian Weber træder ikke helt blind ind på sit nye hold. De sidste 14 dage af 2018 og starten er 2019 har han trænet sammen med den vestfynske klub, hvilket var en af grundene til, at hans nye kontrakt kom på plads.

- Han har gjort det (træningen, red.) så overbevisende, at det var indlysende for os, at han skulle tilbydes en kontrakt. Træningen har vist, at han er fuldt på højde med den øvrige trup, og vi er sikre på, at vi kan bygge endnu mere på i den kommende periode. Kristian øger konkurrencen i truppen, og vi er nu dækket rigtigt godt ind til forårets kampe, siger Søren Godskesen, direktør i Middelfart Boldklub.

Netop den konkurrence er også en af grundene til, at Middelfart blev det nye hjemsted for Kristian Weber.

- Jeg har fået et rigtig godt indtryk af klubben. Der er sammensat en rigtig stærk spillertrup med konkurrence på alle pladser, så jeg er sikker på, at det er det rette valgt for mig, så jeg kan fortsætte min udvikling. Nu gælder det bare om at klø på i træningen, så jeg kan gribe chancen og vise mit værd, siger Kristian Weber.

Kristian Webers nye kontrakt udløber 30. juni 2020, og han kommer til at spille med nummer 20 på ryggen. Han træder ind på et Middelfart-hold, der i øjeblikket topper 2. divisions gruppe 2 med 31 point. Placeringen har holdet i høj grad baseret på deres imponerende defensiv, der kun har lukket 12 mål ind i de hidtidige 16 kampe.