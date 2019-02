Leeuwin blæser på statistikken

Ramon Leeuwin kalder det en skam, at OB har trænet på kunstgræs, men klager ikke over det-

FODBOLD: OB's erfarne hollænder Ramon Leeuwin lader sig ikke kue af, at fynboerne ikke har vundet en Superliga-kamp i løvernes hule i København i 16 år til august.

- Jeg er 31 år nu og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har fået at vide, at et hold ikke kan vinde der eller der. Det her er fodbold og vi skal bare gå efter resultatet. Vi skal gøre, som vi gjorde i Brøndby, hvor vi fik point og som i Herning, hvor vi havde målchancer. FCK er et godt hold i toppen, men vi skal alligevel spille og se, hvad der er af muligheder, for vi er i god form. Forhåbentlig, siger Ramon Leeuwin til Sport Fyn.

Han er over de lægproblemer, der holdt ham lidt ude for et par uger siden.

Efter træningsopholdet i Tyrkiet er han og kammeraterne nu tvungent tilbage på OB's kunstgræsbane.

- Det er en skam. Vi spillede på rigtig gode baner i Tyrkiet, men her er vejret ikke så godt, og det må vi vænne os til. Det er, som det er, og vi skal ikke klage men bare spille, tilføjer hollænderen, der komme fra et land, hvor der snart ikke vil være stadions med kunstgræsbaner i den bedste række.

- Jeg kommer fra et sted (red.: Utrecht) og en by med normalt græs på banerne, og det er nu planen, at der om fire-fem år ikke længere vil være kunstgræs på stadions i Æresdivisionen, men det er godt her i Danmark. Det er vist kun Nordsjælland, der har kunstgræs, så det er fint, sagde Ramon Leeuwin efter den sidste forberedelse på kunstgræsset i Ådalen.