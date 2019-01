Landsholdets målmandstræner Lars Høgh deltog for første gang siden sin kræftdiagnose i målmandstræning, da han torsdag trænede i Brøndby. Billedet her stammer fra en af hans seneste træningssessioner med landsholdet i Anapa under VM i Rusland. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)