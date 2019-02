Lars Høgh kommer på stadion den 17. februar

Lars Høgh vender tilbage til OB også som legende. I forbindelse med OB's hjemmekamp den 17. februar mod Vejle hyldes Lars Høgh på stadion som den første markering af 25-året efter "Miraklet i Madrid", som fandt sted den 6. december 1994. Han er på stadion sammen med sin familie og samtlige spillere fra 2-0-sejren på Bernabeu er inviteret på stadion, oplyser OB's kommercielle chef Jack Jørgensen. Lars Høgh spillede sjovt nok sin egen sidste og 817. kamp for OB i Vejle.

Til hjemmekampen mod Vejle er Albani Fanzonen bag Richard Møller Nielsen-tribunen blev optimeret med et 100 kvadratmeter overdækning og varme i stolene. Samtidig laves der et lounge-område ved Barfoed Group Tribunen - tidligere T.Hansen-tribunen.

Kommerciel direktør Jack Jørgensen mener, "at letbanen har sat sine spor" med indskrænkelse af P-muligheder ved stadion. Han rådede folk til at tage cyklen eller være mange sammen i en bil til stadion, hvor der også på grund af Gartnerbyen er kommet 500 P-pladser færre omkring Nature Energy Park.

Mathias Greve var slet ikke på holdkortet hos OB. Han er blevet syg efter træningslejren i Tyrkiet og hjemkomsten til koldere himmelstrøg. Det samme var Jonathan Harboe, der allerede blev syg nede i Belek de sidste dage.

Joan Símun Edmundsson er igen i fuld vigør hos Arminia Bielefeld i 2. Bundesligaen og klubben har nu fået fat igen efter en skidt periode i efteråret. Lørdag vandt den tidligere OB-færing og hans mandskab hjemme på "der Alm" med 2-0 over topholdet Hamburger SV.

OB's sportsdirektør Jesper Hansen forklarede efter testkampenebagefter til fansene, hvorfor OB ikke havde taget Frederik Tingager fra Eintracht Braunschweig. I stedet er han endt i AGF. - Han ville noget andet end OB og han får en fornuftige hyre i AGF, svarede Jesper Hansen. Oversættelse: OB kunne og ville ikke matche AGF's tilbud.

Det er 16 år siden, at OB senest har vundet i Parken over FC København. Der er en ny mulighed på søndag. - Det er dog ikke længere siden end for 25 år siden i Real Madrid, sagde Jakob Michelsen til klubbens fans.