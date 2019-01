Kun et g fra topkarakter

DAGBOG: Det herlige fjerbold-spil badminton er faktisk opkaldt efter byen med samme navn i Gloucestershire. Derfor nytter det heller ikke noget, at det tyrkiske hotel Cornelia Diamond opfører sig alt andet end fem-stjernet ved at placere et skilt med påskriften "badmington" ude foran. Hvilken stavefejl!

Iøvrigt var det umuligt at spille hen over nettet udendørs onsdag eftermiddag, så nettet var pillet ned. Straks efter formiddagens OB-træning begyndte regnen at sile ned over Belek i flere timer, så de forholdsvis få gæster på hotellet blev indendøre og overbelastede nettet. Altså der blev ikke spillet badminton hen over et net, men det drejer sig om det net, som er alles vindue ud mod verden.

I hvert fald havde OB's uheldige tjekkiske fodboldspiller Kamil Vacek aldrig oplevet noget lignende. Han oplevede stedet og hotellet som det bedste sted, han nogensinde havde forberedt sig. Kun et par andre fodboldhold og en håndfuld svenske og japanske golf-pensionister befinder sig på hotellet, så OB'erne kan forberede sig i fred og ro i ren luksus. Men g'et i badmington trækker en anelse fra.