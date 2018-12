Kommentar: OB's jagt på en glædelig jul

KOMMENTAR: Mange husker den sidste OB-kamp før juleferien sidste år. En hjemmekamp mod ligaens mest umulige udehold fra kunstgræsbyen Silkeborg lå lige til højrebenet, men OB tabte efter en forfærdelig kamp og kom til at mangle de tre point i kampen om top seks-pladserne.

Det var nærmest ubærligt og det begyndte så småt at brænde under Kent Nielsen, da fynboerne tog på træningslejr i Spanien og hans assistent John Bredal blev udskiftet. En kæmpesejr på 6-1 til at starte med efter ferien over Helsingør gav nyt håb, men OB kunne ikke hente det tabte i udekampene og alt faldt sammen den 9. marts, da et sammenflikket OB-hold tabte 0-1 hjemme til AGF.

Sandheden er, at vinterpausen er en pause midt i grundspillet. OB har aldrig tidligere spillet en Superliga-kamp eller 1.divisionskamp så sent som den 14. december. Men med en sejr vil OB overvintre som minimum på en fjerdeplads med luft til syvendepladsen, mens et nederlag kan betyde, at OB skal se sig selv på tekst-tv eller smartphonen placeret på en ottendeplads helt frem til en giftig udekamp i Parken den 10. februar mod FC København. Hvis den kamp mod de måske kommende danske mestre skal være "gratis", så er det nødvendigt med en sejr mod AaB.

Forskellen var sidste år er, at Silkeborg ikke havde samme pres som nordjyderne, der ikke kun ser deres AaB-hold som et top seks-hold men i virkeligheden også som potentiel medaljekandidat.

I modsætning til sidste år vil OB gøre langt mere ud af at lukke AaB ned, så Lucas Andersen og Kasper Kusk ikke får rum og plads at løbe og drible fremad i. Det lykkedes til fulde i den omvendte kamp i Aalborg, men nordjyderne siger selv, at de nu er blevet mere frie under træner Jakob Friis. Og nordjyderne fraregner behændigt nederlaget mod Horsens, som kan forklares med Jores Okores dumheder og røde kort tidligt før pausen.

Men AaB's forsvar er udfordret og her skal OB slå til med kløgt.

OB skal nu omsider med i top seks, når grundspillet er færdigt efter 26 runder. Det må også have været meningen med at skifte træner. OB skal kunne præsentere absolut topfodbold i slutspillet og det indebærer publikumskampe mod FCK, Midtjylland og Brøndby og ikke Vendsyssel, Hobro eller Sønderjyske.