Kadrii nedtonede sin skade

Fodbold: Der gik et gys gennem publikum, da den dobbelte målscorer Bashkim Kadrii blev liggende efter en duel i Vendsyssels straffesparksfelt.

Kadrii har tidligere været igennem et par korsbåndsskader, og det udløser altid en lang genoptræning.

I første omgang herskede der stor usikkerhed om skadens karakter, mens Kadrii humpende blev hjulpet ud af banen.

Men efter kampen kunne Bashkim Kadrii i første omgang give en beroligende melding, da han kom traskende ud fra omklædningsrummet.

- Jeg er ret sikker på, at der er kun er tale om et slag, fordi jeg går fornuftigt og har ikke smerter fra andet end selve slaget, sagde Kadrii, der dybest set selv - og indirekte - var med til at forårsage skaden, fordi han i helt fri position tøvede med skuddet, så han kunne få bolden over til den venstre favoritfod.

Kadrii havde denne forklaring på opturen:

- Vi har arbejdet hårdt på fremgangen, og nu har vi fået øget selvtilliden. Først og fremmest har vi fået lukket af i defensiven, og vi får også skabt en del oppe foran.

Bashkim Kadrii var yderst aktiv i flere faser af kampen, når han gled rundt i de frie rum mellem midtbane og angreb, mens Nicklas Helenius tog slagsmålene - både i luften og ved jorden.

- Det første mål betød meget for mig. Vi har arbejdet hårdt i træningen på at få scoret flere af de nemme mål ved at komme ind i feltet på de rigtige tidspunkter. Og det lykkedes her.