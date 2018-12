Julefrokost gav kaos før Midtjylland-OB

FC Midtjyllands presseservering er tæt på top tre i Superligaen. Man starter blødt med en sandwich med kylling og så var der værdikuponer med alt fra det midtjyske pølsebord: En frankfurter med brød eller en fransk hotdog eller en pølse med brød. Solidt.

MCH Arena er under stadig ekspansion. Der er nye P-pladser etableret overalt bag den store VIP-tribune, men der mangler faktisk stadig nogle finesser. Men der opstod kaos med politi-opbud og alverdens forsinkelse, fordi Siemens samtidig havde 5000 til julefrokosten i Jyske Bank Boxen ved siden af.

Morten Wamsler er kommunikationschef i OB og var naturligvis på arbejde i Herning, selv om det var hans 40 års fødselsdag. Han mere end antydede, at fejringen primært ville foregå lørdag.

Wamsler måtte ikke kaste lys over, hvorfor Alexander Ludwig ikke var med i truppen. Mads Øland og Spillerforeningen har jo forbudt klubberne at udtale sig om spillernes skader, og man kan kun opnår ved at spørge spillerne selv. Det var ikke muligt i Herning. Sport Fyn vil dog godt sige, at det næppe er noget alvorligt. Han blev set ved den afsluttende træning i joggingsko og har tidligere på ugen haft problemer med en flænge ved næsen, men Sport Fyn tør ikke vurdere, om den flænge er årsagen til Ludwigs kampfravær. Men sandsynligvis.

Claus Steinlein, FCM-direktør, konstaterede før kampen, at FCM havde fået 18-20 point end nærmeste konkurrent i dette kalenderår. Han roste OB, men tilføjede "vi har et alt for stærkt hold" og vi går efter at vinde begge pokaler i foråret.