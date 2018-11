Jeppe har besteget bjerget

- Jeg tror godt du kan sige, at vi går efter top seks. Det er her de fleste i vores trup, kigger hen. Vi har hele tiden vidst, at der var meget kvalitet i vores trup, men vi har ikke indfriet det i de seneste sæsoner, hvor jeg har været her. Vi må se fremad og erkende, at vi burde høre til i den del af tabellen, for det er der vi kigger, siger han.

- Jeg er begyndt at snakke mere med dommerne og blive uvenner med nogen af dem. Jeg har fået en større rolle på holdet og tager mere ansvar. Det er lidt nemmere som den midterste i et tremands-forsvar, fordi jeg har mere overblik der. Jeg kan spille meget af mit spil på den lyd, jeg giver. Jeg kan hjælpe de andre og få dem til at gå hårdt på eller falde bare ved at sige noget. Det betyder rigtig meget i forhold til en fireback-kæde. Det er kommet naturligt og har været godt for mig, siger forsvarsbaronen.

Under al kritik

Efter 14 dage på kunstgræsbanen i Ådalen kulminerende på Farums hurtige plastic er OB-spillerne henvist til Ringen på Dyrskuepladsen, hvor græsset er langt og tottet og underlaget ujævnt og knoldet efter den knastørre sommer.

- Vi har efterhånden erkendt, at der ikke er noget at gøre ved det. Det er under al kritik, men det tror jeg godt, at trænerne og klubben ved. Vi vil spare bane 1 i Ådalen, så den hurtigst muligt er klar på den anden side jul. Det er ærgerligt, for vi får ikke meget fodbold ud af at træne her. Det er ikke altid lige godt, når man gerne vil have en god fornemmelse op til en kamp. Det har været et tema i lang tid, men man kan kun ryste på hovedet. Der er ikke noget at gøre ved det. Så længe vi præsterer i kampene, så gør det ikke noget, at træningsbanen er lidt dårlig, fastslår Jeppe Tverskov.

Han er rede til at møde vendelboerne fra Hjørring og Vrå, hvor der trænes på fine græsbaner.

- De har kraftfulde stærke spillere, og det så vi sidst, da vi tabte deroppe. De har lige pludselig spillere, der kan bryde igennem med fysik og fart. Men nu er vi blevet bedre til at stå imod med en ekstra mand nede bagved. Så er det lettere at bakke op. De har et fint hold men et forsvar, der har svært ved at holde nullet - det skal vi kunne udnytte i morgen og vi skal nok komme til chancer igen, sagde Tverskov og forsvandt mellem båsene, hvor der om sommeren vegeterer sortbrogede malkeracer.