Jeg skal stille det bedste hold

FODBOLD: Der blev sluttet af med at spille gamle mod unge, da OB afviklede årets sidste træning. Det skete på Røde Stjernes baner i Bolbro, og som det hør og bør sig, så vandt de gamle - Kenneth Emil Petersen spillede nærmest venstre wingback hos de ældste.

Der var krammere til den gamle anfører efter slutfløjtet, men når kampen mod AaB fløjtes op fredag aften, får Kenneth Emil Petersen ikke lejlighed til at få sine sidste minutter som professionel på banen. Han er som de seneste mange gange end ikke i truppen mod den klub, som han vandt mesterskaber og titler med.

- Jeg stiller altid det bedst mulige hold. Og jeg stiller altid den bedst mulige bænk. Jeg har sagt det her hundrede gange, for det er min røv, der kommer på kogepladen, hvis noget går skidt. Det er så ikke altid, at folk er enige. Men sådan må det være. Efter kampen spiser vi som altid sammen og her vil det da være oplagt at sige ønske hinanden god jul og sige farvel til dem, der ikke skal være her mere, siger Jakob Michelsen.

- Man kommer da til at savne Kenneth Emil i dansk fodbold og han har haft lidt af en karriere, men jeg glæder mig da til at se ham på den anden side af skærmen. Jeg tror først, at det bundfælder sig hos Kenneth Emil, når han har fået det hele lidt på afstand. Jeg glæder ham til at se ham i hans nye rolle, for når hans puls er nede, så er han yderst fagligt dygtig, fastslår OB-træneren om eks-anførerens kommende tv-karriere.