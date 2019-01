FODBOLD: Anders K. Jacobsen svæver i sin dynamiske stil hen over kunstgræsset på OB's anlæg og virker langt fra hæmmet efter et efterår, som rent personligt ikke blev hans under den nye træner Jakob Michelsen.

- Nu har vi haft ferie og alt er nulstillet. Så er det bare op med kasketten og arbejde for at komme tilbage på holdet og levere det, jeg skal. Efteråret har været skuffende, men sådan er det nogen gange. Man kan ikke gå igennem en karriere uden nogen gange at ligge ned. Så må man bare arbejde hårdt og lidt ekstra for at komme op og stå igen, sagde Anders K. Jacobsen til Sport Fyn efter træningen.

Han scorede kun et mål i efteråret - i hjemmekampen mod Sønderjyske.

Anders K. Jacobsen skrev i 2015 under på en fem-årig kontrakt, som altså udløber om halvandet år.

- Jeg har intet hørt om anden interesse. Jeg forholder mig til, at jeg er begyndt opstarten og i træningskampene skal jeg sørge for at præstere bedre end de andre, og så venter der en halvsæson, hvor jeg må vise mine kvaliteter, siger Anders K. Jacobsen.

- Jeg er ikke langt fra holdet. Jeg ved, at jeg er berettiget til at spille, men det har ikke været godt nok det, jeg har vist frem det seneste halve år. Det har ikke flasket sig for mig og i visse situationer har jeg ikke været skarp nok, og så spiller andre. Det er normalt i den her verden, siger den 29-årige angriber, der var indskiftningsspiller i de sidste seks kampe i efteråret.

Anders K. Jacobsen ser indad.

- Jeg kan virkelig godt lide at være her. Det hele passer for mig udenfor banen, og jeg skal bare have det til at spille på banen. Jeg og de andre har virkelig opmærksomhed på at få OB ind i det fine selskab igen, og det vil jeg være med til at bidrage til.

- Jeg skulle også indordne mig under den nye træners (red.: Jakob Michelsens) ideer. Mange har præsteret godt, men jeg har ikke haft afslutnings-kvaliteterne. Der har været andre mekanismer i det offensive spil, hvor vi ligesom mangler en ekstra mand og også mellemrumspillet kan vi gøre bedre. Men selv om det føles som om, at der i systemet mangler en ekstra mand. Men vi har jo haft resultaterne, og nu skal vi finpudse det sidste i opstarten og få det til at flyde over hele linjen.

Anders K. Jacobsen er tæt på at blive far for anden gang og det knytter ham også til Odense.

OB-keeper Mandé Sayouba forlod iøvrigt torsdagens træning med et vrid i foden, mens Jacob Barrett var tilbage efter sygdom. En god nyhed til Marco Lund, der som efterudtaget fredag rejser til Mexico City med U21-landsholdet med hjemkomst 20. januar.