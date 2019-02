Jakob Michelsen: - Vigtigt at slå tilbage

FODBOLD: OB-sejren rykker holdet tættere på en plads i mesterskabsspillet, der kræver en top seks placering i ligaen.

Det var også en overordnet tilfreds træner Jakob Michelsen efter kampen.

- Vi vinder en fuldt fortjent sejr grundlangt på en første havleg, hvor vi desværre kun fører 1-0, fordi vi havde chancer til flere mål og bliver snydt for et klokkeklart straffespark, siger Jakob Michelsen.

Det var også en nødvendig sejr, holdet hentede hjem, efter de for en uges tid siden tabte 1-6 på udebane mod FC København og ikke helt lignede et hold, der skal ende sæsonen

- Vi skal huske, det var en anden modstander i Parken (FC Københavns hjemmebane, red.). Vi er ikke de eneste, der bliver revet rundt i Parken. Men det er vigtigt, at vi kommer tilbage efter at tabe 6-1, og det var vigtigt for det mentale at slå tilbage, og det skal spillerne have ros for, siger Jakob Michelsen.

Nu ligger OB nummer syv i ligaen før de resterende kampe i 22. spillerunde, og OB er en del af et felt på omkring syv hold, der kæmper om pladserne med videre i mesterskabspillet.

- Først og fremmest er det jo bare sjovt (at være en del af kampen om at komme i top seks, red.). Det er fantastisk med en liga med så meget spænding. Man kan sige, FCK og FC Midtjylland er allerede med, Brøndby skal nok komme med, så der er tre pladser tilbage, som syv hold kæmper om, siger Jakob Michelsen