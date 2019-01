Har sagt farvel: Kamil Vacek forlader OB

FODBOLD: Den rutinerede tjekkiske midtbanespiller Kamil Vacek fik ingen lang karriere i OB.

Sport Fyn erfarer, at han forlader OB og sine holdkammerater allerede i dag, selv om han har kontrakt til sommeren 2020.

Han har sagt farvel til holdkammeraterne ved morgenmaden på hotellet i Belek, hvor han sammen med OB er på træningslejr frem til onsdag.

Der er endnu intet officielt fra hverken OB eller den eventuelt modtagende klub, selv om hans gamle klub Sigma Olomouc har været nævnt som mulig station.

Kamil Vacek og OB var et dårligt match, og tjekken viste sig at være en fejlinvestering foretaget på et tidligt tidspunkt af sæsonen, da OB lå sidst med to point efter seks kampe.

Han kom fra den polske klub Slask Wroclaw, hvor han var blevet kørt ud på et sidespor, og har i OB været en af hele ni midtbanespillere inklusive de helt unge som Jonathan Harboe og Mads Frøkjær-Jensen.