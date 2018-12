Grytebust: Jeg bliver holdt i hånden

FODBOLD: OB-keeper Sten Grytebust havde ikke noget imod, at man nogen klandrede ham for AaB's afgørende mål til 2-1.

- Men jeg bliver holdt i min højre hånd af Kasper Risgaard, der står lige bag mig. Så jeg prøver at vifte bolden væk med venstre hånd, men den ryger over til den bageste stolpe, forklarede Grytebust.

Han er godt klar over, at efteråret slutter lidt som i sidste sæson.

- Da kunne det også have været endt fint før jul, hvis vi havde vundet over Silkeborg, men vi tabte ligesom, vi gjorde i dag. Det er selvfølgelig skuffende, sagde Sten Grytebust.

- I sidste sæson var vore nederlag mere jævnt fordelt over efteråret, mens vi i denne omgang har rejst os og være stabile i en lang periode efter en skidt start med kun et point efter fem kampe. Nu bliver det hårdt for os i foråret, hvor der vel et ni hold, der skal slås om tre pladser. Det havde hjulpet, hvis vi havde fået tre point i dag, mente Sten Grytebust, der ikke umiddelbart har i sinde at forlade OB i transfervinduet et halvt år, før nordmandens kontrakt udløber.

- Jeg har et halvt år tilbage af min kontrakt, og jeg har ikke umiddelbart intentioner om, at der skal ske noget med mig før til sommer. Jeg er en vigtig del af holdet og føler mig godt til rette i Odense, sagde Sten Grytebust.