Grubbe fik en ekstra gave

FODBOLD: Søndag aften blev han fejret ved aftensmaden med en fødselsdags-lagkage med 16 lys i og mandag aften fik han en ekstra gave i form af de sidste 15 minutter på OB's superliga-hold i testkampen mod det polske førerhold Legia Gdansk.

- Det var virkelig fedt, og slet ikke noget, som jeg havde regnet med. Men selvfølgelig havde jeg forberedt mig på muligheden, sagde Gustav Grubbe tilbage efter kampen på spillerhotellet Cornelia Diamond, hvor pianistinden endnu en gang var i færd med at klimpre sig igennem My Heart Will Go On fra Titanic-filmen.

- Der var ikke andet at gøre end at gå ind og give den 100 procent. Der var kun 15 minutter at gøre godt med, men det andet hold var ved at være slidt, så jeg havde mulighed for at vise mig frem, tilføjede Gustav Grubbe.

- Det synes jeg lykkedes, men selv om det kun var kort tid, så kunne jeg godt mærke, at tempoet var højere end normalt, så det kvarter blev hårdere, end det plejer at være. Og jeg havde jo slet ikke regnet med at komme med på turen overhovedet, så at komme ind og spille var fedt, sagde han med et stor smil.

Træner Jakob Michelsen var også tilfreds efter at have sat både Daniel Obbekjær og Gustav Grubbe i spil.

- Jeg er imponeret over, hvordan de to 16-årige har grebet det an til træning og i dag i kamp. Selvfølgelig kan de stadig tage ved lære, men de har været med til at blåstemple talentarbejdet i OB hernede, roste OB-træneren.