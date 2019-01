Greve var ophavsmanden

Mens vi er ved præciseringerne - Mathias Greve var klart ophavsmand til OB's andet mål mod Legia Gdansk mandag aften. Nicklas Helenius lagde bolden af til Greve, der drev bolden over tyve meter og spille ud til venstre til Bashkim Kadrii, mens Julius Eskesen hoppede over pasningen til Kadrii. Man må også fastslå, at den ganske udmærkede dommertrio var koreansk og ikke kinesisk. Der er tyve koreanske dommere i Belek i øjeblikket for at optimere deres kunnen.

Sønderjyskes spillere brugte den første del af træningen til at strække ud på trapperne på den lille tribune på banen, hvor OB samtidig trænede. Det var næppe gået, hvis det havde været AC Milan og Inter. Men forholdet mellem de to klubber er jo mere end hjerteligt.

Andrija Pavlovic, der spillede uden succes i FC København, var heller ikke særlig skarp eller klog i sit spil mod OB. Efter få minutter fusede hans energi ud, da han skulle blive ved med at rende rundt i OB-forsvarets kløgtige spil med fødderne sammen med Sten Grytebust.

- Spil. De er ved at være godt stegte derinde, sagde OB-træner Jakob Michelsen undervejs i første halvleg mod Rapid Wien, der i hvert fald har haft danskerne Jørn Bjerregaard, Tom Søndergaard, Jacob Laursen og Jens Stryger Larsen i stalden. Bjerregaard var den største, fordi han blev østrigernes topscorer i mesterskabssæsonen i 1968.

Daniel Obbekjær og Gustav Grubbe blev hidkaldt af OB's fysiske træner Janus Blond efter opfordring fra en østrigsk leder, da han opdagede, at der stod to fodboldmål ved sidelinjen og spærrede for det 30 meter lange reklamebanner, som Rapid havde hængt op til ære for live-streamingen på Rapid Wiens hjemmeside.