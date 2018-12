OB spiller testkamp mod Allsvenskan-oprykkerne Helsingborgs IF lørdag den 2. februar på Nature Energy Park

FODBOLD: "Granen" kommer til Odense.

Helsingborgs IF og den 33-årige svenske landsholdskaptajn Andreas Grankvist agerer lørdag den 2. februar kl. 15.00 på Nature Energy Park sparringspartner for OB, inden fynboerne indleder den hektiske slutspilsjagt på seks grundspilskampe mod FC København i Parken otte dage efter.

Andres Grankvist er et ikon i Sverige og hans fysiske, simple og kloge forsvarsspil var med til få Sverige helt frem til VM-kvartfinalen, som så blev tabt med 2-0 til England i Rusland.

For nylig blev han valgt til 'årets back" i svensk fodbold og på de kanter er en back også en midterforsvarer.

Motiveringen lød: "Han er en duelspiller i verdensklasse og en mester til at dirigere sit hold. Stabil og stærk i mentalt pressede øjeblikke. En arketypisk holdkaptajn og folkekær symbolspiller for Sverige."

Andreas Grankvist vendte efter et par år hos den russiske klub Krasnodar tilbage til Helsingborgs IF i sommer med en kontrakt på tre et halvt år, som så skal afløses af en ny kontrakt på tre år som klubbens sportsdirektør.

Helsingborg er i økonomisk uføre efter oprykningen til Allsvenskan og er 13 millioner svenske kroner bagud, og for nylig afslørede Grankvist, at han spillede hele efteråret i Superettan gratis. I samme periode har sågar Manchester United vist interesse for Grankvist, men efter Mourinhos fyring er interessen muligvis kølnet.

Test-kampen i Odense kan også blive et gensyn med Rasmus Jönsson, der spillede efteråret for Helsingborg. Nu forhandles der om endnu en halvårs-kontrakt til Jönsson, der vendte tilbage til sin gamle klub og scorede nogle mål, inden han dykkede lidt mod slutningen af sæsonen.

Danske Anders Randrup spiller også for HIF og har siden Brøndby-tiden spillet for AC Horsens, FC Vestsjælland og Elfsborg. Den tidligere AaB-stopper Markus Holgersson er også ansat i Helsingborg-klubben.

OB's sidste test ligger lige efter klubbens træningslejr i tyrkiske Belek, hvor også Randers, Esbjerg, Sønderjyske, Horsens, Fredericia og andre danske klubber rejser ned. OB forventer at spille to-tre træningskampe i Belek på turen, der strækker sig fra 21. til 31. januar.