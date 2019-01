Glatte veje i Nordtyskland går ud over årets første træningskamp mellem Holsten Kiel og OB. Vejene er så svært farbare, at de tyske gæster har valgt at aflyse kampen, der skulle være spillet fredag klokken 13.

Det oplyser OB på klubbens hjemmeside.

I stedet vil der klokken 13 blive spillet en intern træningskamp på 2 x 30 minutter i Ådalen.

Der er ikke ændret på, at der fra klokken 15.30 bliver fløjtet igang i BC Catering Cup og Kai Thor Cup, som er international fodbold på U17- og U19-niveau.

Her bliver der spillet hele weekenden i Ådalen, hedder det på hjemmesiden.