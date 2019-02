Generalprøve mod Grankvists garnsion

- Vi burde være længere fremme. Da vi aftalte kampen, troede vi, at Helsingborg skulle forberede sig til pokalturneringen om 10-12 dage, men de er slået ud. Så Helsingborg er et andet sted, end vi er. Jeg betragter dem som et svensk midterhold, selv om de er oprykker, siger OB-træner Jakob Michelsen.

Fan-arrangement

Helsingborg bruger da også OB-kampen til at teste sig lidt frem og har den 25-årige Chris David med som prøvespiller. Han er kant og kan spille centralt og har tidligere spillet for FC Twente, Fulham, Go Ahead Eagles og FC Utrecht. Transfervinduet i Sverige har jo åbent til udgangen af marts, mens det lukkede i Danmark natten til fredag.

- Man ved aldrig med træningskampe, men vi vil forsøge at nærme os det udtryk, som vi gerne vil spille med i Parken den 9. februar mod FCK. Jeg vil altid sørge for at have en sidste test på dansk jord og bruge en almindelig uge herhjemme som optakt uden rejser, så spillerne igen vænner sig til klimaet efter at have trænet på lækre græsbaner. Det skulle gerne minde om en turneringskamp, og det kommer det alligevel aldrig til, siger Jakob Michelsen.

- Vi kommer ikke til at skifte ti mand mod Helsingborg. Det er ikke troværdigt. Vi kom fra Tyrkiet uden skader og rigtig mange i truppen har spillet 90 minutter dernede en eller to gange, så vi er ikke presset i forhold til antal minutter til spillerne. Vi bruger kræfterne på at zoome yderligere på holdet til Parken og de følgende fem i grundspillet og pokalkampen mod Esbjerg, siger Jacob Michelsen, der til det stille transfervindue i OB siger:

- Det fremmer kontinuiteten og det håber vi er en forstærkning, fastslår han.

Der er kick off kl. 15.00 og umiddelbart i slutfløjtet kl. 16.45 åbner Micro Matic Lounge of Legends for fans, hvor OB inviterer til at at høre om:

Sportsdirektør Jesper Hansen om vinterens transfervindue, cheftræner Jakob Michelsen om vinteropstarten, kommerciel chef Jack Jørgensen om stadionoplevelsen og anfører Janus Drachmann om stemningen i truppen.

Bagefter er der mulighed for selfies og autografer fra Superliga-spillerne.