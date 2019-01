Fynske Katrine Veje skifter til Arsenal: - Hun forstår, hvad det kræver at vinde trofæer

Hun har tidligere spillet i Brøndby og OB. Indtil for nylig har Katrine Veje spillet i den franske Ligue 1 for Montpellier.

Fodbold: Hun er dansk - rettere fynbo - og spiller i udlandet. Hun er også en del af det danske kvindelandshold. Indtil sommeren 2017 har hun spillet i Brøndby. Siden har den 27-årige spiller været en del af Montpellier. Men for lige knap en uge siden er det blevet meldt ud, at den danske fodboldspiller stopper i den franske klub i Ligue 1.

Katrine Veje er dog ikke uden klub. Arsenal Women har nemlig meldt ud på klubbens hjemmeside, at holdet har skrevet kontrakt med hende. Arsenal Women skriver om skiftet, at Katrine Veje vil skifte med omgående virkning og er tilgængelig for brug på banen med det samme. Klubbens manager, Joe Montemurro, siger til Arsenal.com, at:

- Katrine er en fantastisk signing for os. Hun kommer med erfaring og professionalisme. Hun forstår, hvad det kræver at vinde trofæer, og hendes brede vifte af spillererfaring i forskellige ligaer rundt om i verden burde hjælpe hende med at falde til i den konkurrerende standard i WSL (Womens Super League, red.).