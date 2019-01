Fynsk klub fortsætter indkøb: Henter endnu en spiller med erfaring fra superligaklubber

Fodbold: Middelfart Boldklub har torsdag morgen offentliggjort, at klubben har skrevet kontrakt med målmanden Mathias Würtz, som skifter fra HB Køge, som overvintrer på en syvendeplads i 1. division.

Mathias Würtz har, inden sin tid i HB Køge, repræsenteret Sønderjyske og OB.

- Jeg har været glad for min tid i HB Køge, men havde brug for luftforandring for at fortsætte min udvikling. Derfor er Middelfart det optimale valg for mig. Jeg kender et par spillere i truppen i forvejen, og jeg har kun hørt rigtig godt om det stærke træningsmiljø i truppen, samtidig med at klubbens målsætninger tiltaler mig meget, siger Mathias Würtz i en pressemeddelelse.

Hans kontrakt med Middelfart Boldklub gælder til udgangen af juni 2020.

Middelfart Boldklub råder i forvejen over målmændene Casper Radza og Mathias Eriksen, men rejseplaner for klubbens tredje målmand, Frederik Nielsen, har tvunget klubben til at hente en ny målmand, forklarer direktør Søren Godskesen.

- Inden hans skifte fra OB for halvandet år siden var vi faktisk i dialog med Mathias (Würtz, red.), så vi glæder os til at gøre brug af hans evner, som vi kender ganske godt. Han er enormt seriøs med sin fodbold, og qua sin størrelse fylder han godt på banen. Han er en godt skolet målmand med teknikken i orden, siger Søren Godskesen.

For godt to uger siden kunne Sport Fyn fortælle, at Middelfart Boldklub havde sat pen til papir og med en toårig kontrakt hentede superligaholdet Esbjergs anfører Nikolaj Hagelskjær til Fyn.

Den opsigtsvækkende tilgang indvarslede en aktiv transferperiode for Middelfart Boldklub, for præcis to uger senere, 28. januar, kunne Sport Fyn fortælle om endnu en superligaprofil, der skiftede til den ambitiøse fynske 2. divisions-klub. Denne gang var det angriberen Jesper Lange med en fortid i både OB, Esbjerg og AGF og cirka 200 superligakampe på sit cv, der blev meldt klar til en fremtid som Middelfart-spiller.