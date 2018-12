Fynbo vender hjem til Dalum

27-årige Patrick Naundrup klar til at spille for Dalum i foråret

FODBOLD: Dalum styrker offensiven.

Klubben har lavet aftale i foråret med den 27-årige angriber Patrick Naundrup, der oprindelig er fra SUB Ullerslev og Langeskov, men var den lange ranglede afløser for Anders K. Jacobsen i tre år i Næsby Boldklub.

I de senere fem år har han boet i København og spillet for AB og Brønshøj, hvor det er blevet til et pænt antal mål og kampe i 1. og 2. division.

- Dalum har et utroligt ungt hold, og hvis man kigger på første halvdel af sæsonen, er der uden tvivl meget potentiale. Jeg forventer at kunne indfri noget af det og give meget af min erfaring videre til de unge spillere, som forhåbentlig kan være med til at løfte Dalum IF et niveau op. Og så skal jeg sørge for, at Dalum scorer flere mål, siger Patrick Naundrup, der sammen med Dalum i de første seks runder vil jagte pladserne i oprykningsspillet. En næsten umulig øvelse - Dalum er seks point efter.

Dalum IFs sportschef Michael Pep Jørgensen er tilfreds:

- Patrick er en spiller, som ikke skal have mange chancer foran mål for at blive kampafgørende og evner ofte at komme frem til mulighederne i de områder hvor det kræver lidt knubs. Dermed er Patrick Naundrup et rigtig godt supplement til den trup vi har, hvor vi har manglet den, der søger mulighederne helt inden under modstanderens mål, siger han i en pressemeddelelse.