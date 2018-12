Fynbo scout i norsk topklub

Fodbold: 23-årige Martin Larsen fra Odense skal fra nytår være scout for en af de traditionsrige topklubber i Norge, Vålerenga.

- Mit hovedområde bliver den danske 1. division, hvor jeg skal lave videoscouting og også fysisk se flere af kampene og lave rapporter om dem til klubben, siger Martin Larsen.

Martin Larsen har tidligere spillet ungdomsdivisionsfodbold for FC Fyn og var til prøvetræning i Bremen i 2011 og Brentford i 2012.

- Jeg stoppede med at spille fodbold i 2012, da jeg havde problemer med at komme mig 100 procent over en knæoperation fra et par år før, siger Martin Larsen.

Efter at han lagde fodboldkarrieren på hylden, er han begyndt på en karriere som scout - det som i gamle dage kaldtes en talentspejder.

- For tre år siden begyndte jeg med at skrive observationer ned og indføje dem i min database, fortæller Martin Larsen.

I november sidste år blev han ansat som scout for den engelske klub Crystal Palace.

- I Crystal Palace var jeg skandinavisk scout, men efter at jeg stoppede hos Crystal Palace i april har jeg skrevet til flere forskellige klubber for at høre, om de var interesseret. Og Vålerengas chefscout tog kontakt til mig, og nu har vi lavet en aftale med virkning fra 1. januar, siger Martin Larsen.

Han er ikke ukendt med scouting-miljøet, da hans far, Ole Nielsen, er chefscout i OB.

- Jeg har været med min far på farten en masse gange, siger Martin Larsen, der studerer jura på andet år på SDU i Odense.

- Det er noget andet end selv at spille, men jeg synes, det er interessant at finde nogle spillere, der måske er ved at blive overset af andre, siger Martin Larsen.

Oslo-klubben Vålerenga er stiftet i 1913 og er fem gange blevet norsk mester, senest i 2005. Klubben sluttede i denne sæson som nummer seks i den bedste norske række.