Forsvarsspillere i kikkerten?: OB-top på udkig over bæltet

FODBOLD: Mens OB's bestyrelsesformand Niels Thorborg havde det store smil fremme i katakomberne på Right to Dream Park i Farum, så var andre dele af OB's sportslige ledelse søndag eftermiddag beskæftiget med at kigge fodbold et helt andet sted.

Der venter snart et transfervindue og det er nødvendigt med rettidig omhu. OB virker lige nu overrepræsenteret med midtbanefolk og angribere, mens det ser en anelse mere speget ud længere tilbage, fordi den tidligere anfører Kenneth Emil Petersen stopper allerede til nytår.

Derfor var sportsdirektør Jesper Hansen og OB's chefscout Ole Nielsen i Monjasa Park i Fredericia for at se hjemmeholdets topkamp mod Michael Hemmingsens overraskelses-mandskab Næstved.