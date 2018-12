Fodboldkabale er gået op: Marienlyst og B1913 har fået nyt blod til trænerstaben

Kim Jørgensen, der har været træner for B1913 i halvandet års tid, begynder træningen med Marienlyst-holdet i starten af januar 2019. Han står foran en udfordring med at hente ni point, så holdet kommer på den femtesidsteplads som til sidst efter nedrykningsspillet lige netop vil udløse en redningsbillet.

- Vi er meget glade for at byde Kim velkommen til byens bedste klub. Han kommer fra et job hos B1913, hvor han i sidste sæson reddede klubben fra nedrykning, og i denne halvsæson har placeret klubben på en komfortabel sjetteplads.

FODBOLD: Boldklubben Marienlyst i 2. division har fået ny cheftræner efter sidste uges farvel til cheftræner Carsten Hemmingsen. Mandag kunne Sport Fyn fortælle, at Marienlyst havde B1913's træner, Kim Jørgensen, som favorit til rollen . Nu har Marienlyst meldt ud på på sin Facebookside, at det er favoritten Kim Jørgensen fra B1913, der fremover skal træne holdet.

Også B1913 får ny træner

Som en naturlig følge er der også et trænerskifte hos B1913. Det næste halve år er det Jakob Pavar, der skal stå i front for holdets træning. Han skifter rollen som cheftræner for klubbens Serie 1-hold ud med rollen som cheftræner for klubbens bedste spillere i Danmarksserien. Det oplyser B1913 i en pressemeddelelse.

Pavar skal samarbejde med assistenttræneren, Peter Amstrup-Christensen. De to trænere har før arbejdet sammen. I efteråret vikarierede de sammen i en kamp mod Næsby Boldklub, hvor B1913-holdet hev en sejr på 2-1 hjem. Første gang holdet skal i kamp med de to trænere bliver, som sidst de arbejdede sammen, mod Næsby til marts, når turneringen går i gang igen.

Fra den nye cheftræner lyder det i pressemeddelelsen, at:

- B1913 er en klub, der har rykket sig meget i den positive retning i den tid, jeg har været her, og det vil jeg naturligvis gerne fortsat være en del af. Jeg tror, jeg taler på både mine og Peters vegne, når jeg siger, at det her er en løsning, der passer os begge.

B1913 har også for nylig fået ny sportschef, Peter Rask, der tiltræder rollen til januar.