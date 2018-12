Fire Marienlyst-spillere forlænger

Fodbold: Fire af spillerne fra Boldklubben Marienlysts bundhold i 2. division er klar til at tage en ny tørn i forårets bestræbelser på at komme væk fra nedrykningspladserne.

- Det betyder ekstremt meget for os, at alle vores dygtige børn og unge har noget at spejle sig i, når førsteholdet spiller kampe. Anders Jørgensen, Oliver Danielsen og Mathias Danielsen er vokset op i området og alle har gået på Sct. Hans skole. Så mere lokalt bliver det ikke, skriver Marienlyst på klubbens Facebook-side.

Desuden fortsætter Simon Haages, der er vokset op på den københavnske vestegn.

- Men værdierne ligger ikke langt fra Skibhuskvarterets med hårdt arbejde og ydmyghed. Vi er enormt glade for, at de fire gutter har sagt ja til at jagte overlevelse efter jul, skriver klubben.

Marienlyst ligger sidst i 2. division med fire point efter efterårets 16 kampe. Der er ni point op til redning.