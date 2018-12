Farvel den gamle anfører fra både OB og AaB

Eks-anfører Kenneth Emil Petersen fik før kampen blomster fra OSE's bestyrelsesformand Niels Thorborg og fra AaB's sportsdirektør Allan Gaarde, fordi veteranen nu slutter sin karriere og bliver ansat hos Viasat Sport.

Der var indtil det sidste tvivl om, hvorvidt AaB's træner Jakob Friis ville komme til Odense. Hans kone er på barselsgangen og er sat til at føde mandag. Men Friis var med til Odense og kort før kampstart var tegnene på en snarlig fødsel nærmest gået i stå.

Flere af de nordjyske pressefolk og andre fra Nordjylland var imponeret over det byggerod, som der i øjeblikket er omkring Odense Idrætspark. Et par af dem mente nærmest der var en chikane lavet for at forvirre gæsterne og deres mulighed for at nå frem til Nature Energy Park.

Kampen var den seneste, der er spillet på Odense Stadion i Superligaen eller 1. division. Til gengæld spillede OB i 2011 den 14. december kl. 21.05 dansk tid på Craven Cottage i London mod Fulham, hvor Djiby Fall sendte englænderne ud af Europa League med en scoring i sidste minut til 2-2. Men det var helt fremme ved den 16. december året før, at OB tabte 5-1 i Stuttgart i samme turnering til VfB. Og der var sne i luftendengang, da målmandstræner Tom Sterobo blev skrevet på holdkortet, fordi Alexander Juel Hansen ikke følte sig klar.

Den berømte 6-0-kamp mod AaB på Odense Stadion blev spillet den 4. december 2010. Her tog træner Henrik Clausen legenden Thomas Helveg ud få minutter før tid, så Helveg kunne få sin hyldest i sin afskedskamp. Da havde han brugt sine tre udskiftninger og spillede altså med ti mand til sidst til ære for Helveg.