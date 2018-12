FS-indefinaler: OB var i U14-finalen en stribet tand klogere end flagrende OKS-talenter

Vinder U14: OB tampede naboen OKS i en finale, hvor OB-spillernes større koldsindighed ofte slog igennem.

OKS-spillernes fejlprocent var alt for høj, spillet blev lagt for højt op, og så hjælper det ikke, at teknikken er fin, når finalen er så kort. OB præsterede endda at score direkte målspark, og tricket var tæt på at blive gentaget i 2. halvleg, men her ramte bolden stolpen.

OKS kom fra start bagud og forcerede i resten af kampen spillet, og så kunne OB-holdet kløgtigt og relativt nemt udmanøvrere modstanderne, og afslutningerne var skarpe og sikre. Det var femte år i træk, at denne OKS-årgang tabte i finalen, og det fremkaldte fugt i flere af øjenkrogene på spillerne fra Østerbæksvej.