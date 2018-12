FS-indefinaler: OB skarp mod rystet Marienlyst-hold i U11

Vinder U11: OB Marienlysts nerver hang i laser. For to år siden havde holdet vundet U9-rækken og i denne sæson var holdet uden nederlag indendørs. Men OB'ernes nerve-apparat var i bedre stand end hos de unge folk fra Skibhus-kvarteret. Asger Rasmussens mål til 1-0 rystede Marienlyst. Normalt stærke Tristan Panduro brændte en helt åben chance og glemte at spille på tværs ved en ny chance. Stakkels Panduro tabte til overflod bolden og så stod der 2-0 til OB ved Kevin Celik. Tristan Panduro reducerede på et kongefrispark helt oppe i krogen, men med kun tyve sekunder løb tiden OB's vej. OB'erne var kisteglade efter 2-1-sejren og Marienlyst-spillerne nærmest i chok. Der er et nyt stævne næste år. Det er en trøst./leif