FS-indefinaler: Fortjent finalesejr til Marienlysts helt små

Vinder U9: Marienlyst Munkebo kunne have vundet en FS-finale for første gang siden 1991. Men Marienlysts U9-hold var klart bedst i finalen. Marienlysts Mika Domaradziki havde store chancer i starten, men Munkebo var ude at stand til at spille sig ud af Marienlyst-spillernes greb. Marienlyst vandt hele tiden de vigtige bold og bagude viste Marcello Garzon og Ismail Dallal stor spilforståelse. Efter godt tre minutter huggede Mika Domaradziki til fra distancen og scorede kampens enlige mål til 1-0. Alfred Thuesen Laen hørte om triumfen af sine BM-kammerater, for han var stukket af på vinterferie. Munkebo tog sølvet med oprejst pande, for der var ingen tvivl i finalen./leif