Efter kort føring: OB faldt ned gennem skorstenen

FODBOLD: Det blev en flad jul i det fynske og minder om tidligere tiders dårligdomme piblede frem fra erindringen.

OB mistede pusten efter pausen mod AaB og kunne ikke beklage sig over et nederlag mod en stærkere modstander.

Den skinbarlige sandhed er nu, at OB i de sidste seks grundspilskampe skal kæmpe med næb og klør for at ende i top seks.

I sidste sæson havde Kent Nielsens og hans mandskab 28 point efter 20 runder og det er et point mere end nu, så Jakob Michelsen har uanset forandring i spillestil noget at leve op til på resultatfronten, og det bliver en hård start efter ferien med en udekamp i Parken mod FC København. Det kan blive svært at hente de fornødne tre sejre i de sidste seks kampe, og i løbet af denne weekend kan OB risikere at være dumpet helt ned som nummer otte.

Det store samtaleemne opstod allerede efter otte minutter. Troels Kløve og Jeppe Tverskov var ikke konsekvente nede ved egen mållinje, og så begik Marco Lund et nyt klodset straffespark.

Tom van Weert trådte an og sparkede tilsyneladende bolden i kassen forbi Sten Grytebust, men dommer Michael Johansen annullerede målet. Angiveligt fordi hollænderen havde fintet et skud i sit sidste skridt. Men det var ikke derfor. Senere kom det nemlig frem, at dommeren mente, at en AaB'er var løbet ind i feltet, før sparket var taget. Men der var samtidig fire OB'ere i feltet, så han skulle aldrig have annulleret målet, men blot taget straffesparket om.

OB startede ellers friskt i den isnende luft og masser af bolde havnede kontrolleret og aftalt ovre ved Ryan Johnson Laursen, der havde masser af plads hos Philipp Ochs.

Nicklas Helenius misbrugte et par store chancer, men fynboerne stod ikke kompakt. AaB'erne havde masser af muligheder for også spille direkte og Lucas Andersen var en trussel med sit glidende løb.

Van Weert havde et forsøg, hvor Sten Grytebust måtte vise al sin springstyrke og timing og kort før pausen viste storskærmen, at Nicklas Helenius var blevet snydt for et straffespark, fordi Mathias Ross kom for sent i sin tackling og så burde han være vist ud. Om ikke andet fordi han havde gult kort i forvejen. Det var ikke dommer Michael Johansens aften.

Dybt inde i første halvlegs overtid kunne han dog ikke undgå at se, at Oliver Abildgaard kom for sent i en glidende tackling tæt på baglinjen mod Troels Kløve. Helenius var stensikker på straffespark og OB'erne gik direkte fra 1-0-målet ud til den varmende the.

Jacob Barrett blev pillet ud i pausen af frygt for overbelastning af det tidligere så skadede baglår.