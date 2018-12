Edmundssons træner fyret i Bielefeld

FODBOLD: Det gik glimrende for færingen Jóan Símun Edmundsson i starten efter det turbulente skifte fra OB til den tyske 2. Bundesliga-klub Arminia Bielefeld.

Men ti kampe i træk senest uden en sejr har fået konsekvenser, selv om færingen selv har været ude fire uger med en knæskade

Træneren Jeff Saibene blev fyret mandag og den nye træner Uwe Neuhaus, der stod i spidsen for Dynamo Dresden indtil august, er ny mand i sædet.

Forinden nåede Saibene som tidligere i sæsonen at rose Edmundsson, der med tre mål og fem assist er Arminias bedste scorer i sæsonen.

- Han er medvirkende ved mange af vores mål og vi savner hans kreativitet, men det er en chance for andre at bevise selv nu, sagde Saibene, inden han blev bedt om at forlade trænerkontoret i Bielefeld.

Beslutningen om at fyre Saibene trods Arminias placering som nummer 14 lige over nedrykningspladserne, falder ikke i god jord hos mange fans.

Og nu har den gamle målmands-stjerne Uli Stein, der oprindelig er fra Bielefeld, meldt sig i sin klumme i Neue Westfälische. Om fyringen skriver Stein:

- Jeg havde ikke gjort det. Ansvaret skulle hellere placeres på den sportslige ledelse. Den position er med Samir Arabi ikke godt besat. Det var her, at man skulle have draget konsekvenserne. Han er hovedansvarlig for sammensætningen af truppen. Træneren har på det seneste manglet en smule held. Det, som virkede i den forgangne sæson, fungerer ikke mere. Men jeg anser stadig Jeff Saibene som en fremragende træner, der har arbejdet flot hos Arminia. Det er synd, skriver Uli Stein.

Jóan Símun Edmundsson startede i torsdags så småt med genoptræningen efter knæskaden.